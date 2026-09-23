So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,94 Prozent auf 4.314,66 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.355,48 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis -2,83 Prozent niedriger bei 65,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 67,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -2,05 Prozent auf 1.788,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.825,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,43 Prozent auf 1.277,50 US-Dollar, nach 1.296,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,24 Prozent auf 99,49 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 99,25 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr ab. Es geht -0,53 Prozent auf 90,04 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 90,52 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 4,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,15 US-Dollar).

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 0,18 Prozent auf 2,73 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,72 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -1,58 Prozent auf 3.935,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 3.998,00 Britische Pfund.

Zudem gibt der Maispreis am Mittwochmittag nach. Um -1,44 Prozent auf 5,29 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,37 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,26 US-Dollar) geht es um -0,62 Prozent auf 13,17 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 368,90 US-Dollar am Vortag auf 368,40 US-Dollar nach unten (--0,14 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 13:01 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,53 Prozent niedriger bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,40 Prozent stärker bei 0,18 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,56 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,97 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 16,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 13:13 Uhr wurde ein Preis von 130,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 130,50 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,11 Prozent auf 137,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 137,25 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 537,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 537,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at