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17.09.2026 14:38:37

So stark dämpfen Erneuerbare den Strompreis

Der Ausbau der Erneuerbaren senkt langfristig den Strompreis, so eine Studie. Doch die Haushalte müssten flexibler in der Stromnutzung werden, hieß es beim EnergiekongressWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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