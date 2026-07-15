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15.07.2026 11:38:00
Spritpreise: Diesel wird im Wochenvergleich um fast zwölf Cent teurer
Diesel und Benzin haben sich kräftig verteuert. Preistreiber dürften die erneut stärkeren Spannungen zwischen Iran und USA sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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