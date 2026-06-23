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23.06.2026 14:24:00
Strait Reopens and Iranian Oil Flows, But the Path Through Is Complicated
With the central route of the Strait of Hormuz laden with mines, ships are taking the northern route in Iranian waters or the southern path in Omani waters. Both have risks.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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