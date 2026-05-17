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17.05.2026 14:39:00
Tanken: Diesel ist wieder billiger als E10
Die Lage bei den Spritpreisen scheint sich zunehmend zu beruhigen: Diesel ist im Schnitt erstmals seit März wieder günstiger als Super der Sorte E10. Die meisten Autofahrer zahlen für Benzin aber ohnehin freiwillig etwas mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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