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29.09.2026 18:29:22
Tankers Are Loading Oil Again From a Vital Saudi Pipeline
Saudi authorities had taken the pipeline offline this month after it was damaged in a drone attack by an Iranian-backed Iraqi militia.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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