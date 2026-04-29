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29.04.2026 19:13:32
The twilight of Opec
UAE’s departure leaves Saudi Arabia trying to hold together a fractious cartelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,95
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|Ölpreis (WTI)
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