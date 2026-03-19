Erdgaspreis - Natural Gas

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19.03.2026 20:26:00

The world’s largest natural-gas complex is now battered. Here’s who will benefit.

The war in the Middle East is reshaping the world’s energy supply chains, but perhaps nowhere else the change may be as dramatic as on LNG markets. The U.S., the world’s top LNG exporter, could step into the breach.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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