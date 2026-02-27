|
27.02.2026 20:15:00
This Gold ETF Is Outshining Its Peers in 2026
Investors who were paying just casual attention to markets last year likely know that gold was one of 2025's best-performing assets. The commodity carried that momentum into 2026, giving market participants good reason to examine a variety of bullion-linked exchange-traded funds (ETFs).Speaking of the union of ETFs and the yellow metal, a quick history lesson is warranted. The SPDR Gold Shares ETF (NYSEMKT: GLD), which is backed by physical gold, debuted in November 2004. Today, it's a $181.29 billion ETF widely credited with democratizing gold investing.This gold ETF breaks from the traditional pack and is beating rivals this year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 277,89
|96,79
|1,87
