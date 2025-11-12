|
12.11.2025 18:19:14
Trump exempts Hungary from sanctions for buying Russian oil
Viktor Orban, who has called access to Russian oil and gas a "vital" issue for his landlocked country, had the most to gain from a meeting with Donald Trump at the White House. And he did.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,08
|0,40
|0,64
|Ölpreis (WTI)
|58,87
|0,38
|0,65
