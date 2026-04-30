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30.04.2026 13:47:55

Trump hat ein Problem : US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginn

Nicht nur in Deutschland, auch in den USA klettern die Spritpreise wegen des Kriegs im Iran deutlich. Dabei hatte es Präsident Trump seinen Wählern ganz anders versprochen. Und die wichtigen Zwischenwahlen im Herbst kommen näher.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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