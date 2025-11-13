|
Trump verliert die Geduld: Russischer Öl-Gigant Lukoil wankt
Der russische Ölkonzern Lukoil steckt wegen US-Sanktionen in erheblichen Schwierigkeiten. Das Unternehmen steht unter großem Zeitdruck, seine Auslandstöchter zu verkaufen. Doch die USA blockieren das.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,73
|0,62
|0,98
|Ölpreis (WTI)
|59,78
|1,09
|1,86