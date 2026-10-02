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02.10.2026 06:00:23

Trump’s short-sighted diesel gamble

Yes, Nixon’s export ban did briefly suppress domestic prices but it had a huge long-term costWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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