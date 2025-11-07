|
Trump’s Tariffs Leave Swiss Farmers With Too Much Milk
The country's dairy farmers produced a bumper harvest of milk, but higher U.S. duties have forced them to consider ways to cut back, including slaughtering cows.
