08.07.2026 16:40:28

U.S. Crude Oil Inventories Unexpectedly Increase

(RTTNews) - The Energy Information Administration released a report on Wednesday showing U.S. crude oil inventories unexpectedly increased in the week ended July 3rd.

The report said crude oil inventories climbed by 3.0 million barrels last week after falling by 3.8 million barrels in the previous week. Economists had expected crude oil inventories to decrease by 1.9 million barrels.

At 411.4 million barrels, U.S. crude oil inventories remain about 6 percent below the five-year average for this time of year, the EIA said.

Meanwhile, the EIA said gasoline inventories dipped by 1.9 million barrels last week and are 6 percent below the five-year average for this time of year.

The report said distillate fuel inventories, which include heating oil and diesel, also slumped by 5.0 million barrels last week and are about 12 percent below the five-year average for this time of year.

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gegenbewegung nach Verlusten: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt über 25.000 Punkten -- US-Börsen beenden Handel fester -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Nach den Vortagesverlusten erholte sich der heimische Markt. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentierte sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Märkte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen