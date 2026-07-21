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21.07.2026 15:57:21
UK's first sugar factory at risk of closure
Over 100 jobs are at risk after British Sugar announced plans to shut one of its four factories.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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