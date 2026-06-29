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30.06.2026 01:47:21
US-Iran deal: When will oil prices fall?
A potential US-Iran deal to end the war and reopen the Strait of Hormuz could ease the global energy crunch, but oil prices and supplies may take months to stabilize as shipping restarts and infrastructure recovers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Rohstoffe in diesem Artikel
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