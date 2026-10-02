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02.10.2026 05:55:26
US pressures EU allies to release diesel stockpiles
The Trump administration has called on its European allies, particularly Germany and France, to release strategic diesel reserves in an effort to ease fuel prices. The EU will hold an emergency meeting on Friday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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