Ölpreis (Brent)

60,54
USD
0,72
1,39 %
20.12.2025 22:35:20

US seizes another oil tanker off Venezuela

The seizure comes as US President Donald Trump has ordered a blockade to prevent sanctioned oil tankers from entering and exiting Venezuela.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 60,54 0,83 1,39
Ölpreis (WTI) 56,52 0,37 0,66

