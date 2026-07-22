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US will cut aluminium tariffs to boost defence supply chain

Trump administration offering exemptions to companies that invest in American smeltersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
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