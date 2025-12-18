|
18.12.2025 19:06:00
USA vs. Venezuela: Donald Trump zielt mit Tanker-Blockade auf Öl und andere Rohstoffe
Der US-Präsident hat Venezuela ins Visier genommen. Mit einer Blockade der Schattenflotte aus Tankern will er das sozialistische Regime stürzen – und sich den Zugriff auf die wertvollen Rohstoffe sichern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|59,72
|-0,94
|-1,55
|Ölpreis (WTI)
|56,15
|0,21
|0,38
