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29.07.2026 08:44:34
Valterra Platinum to pay R15.1bn bumper interim dividend
VALTERRA Platinum followed up a special dividend at its year-end results in February with another handsome payout saying on Wednesday it would dish out 70% of interim earnings, equal to R15.1bn.Earnings for the six months at R82,02 per share were the third highest in Valterra’s history (previously Anglo Platinum) and were down to an 85% year-on-year improvement in metal prices, which has since cooled.Shareholders will receive an interim base dividend of R32.50 per share, equal to R8.6bn, representing 40% of headline earnings in terms of the firm’s dividend policy. But it will also pay an additional dividend of R6.5bn or R24.50 per share.This makes for a total dividend of R57/share.… more to come.The post Valterra Platinum to pay R15.1bn bumper interim dividend appeared first on Miningmx.Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
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