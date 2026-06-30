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30.06.2026 19:36:25
Vedanta pulls listing of copper unit day before IPO
CopperTech Metals’ market entry was meant to take advantage of US enthusiasm for critical mineralsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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