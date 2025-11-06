|
06.11.2025 06:00:18
Vedanta shifts copper mines to US entity to tap Trump mining push
Indian group will move Zambian copper mines to US-domiciled subsidiary CopperTech MetalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|10 602,65
|2,30
|0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX verhalten -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während auch der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.