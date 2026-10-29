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29.10.2026 06:00:11
Venezuela’s oil revival threatened by worker shortage
Thousands of skilled engineers fled country during administrations of Nicolás Maduro and Hugo ChávezWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|117,74
|2,86
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|Ölpreis (WTI)
|104,22
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