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20.05.2026 08:01:00
Warum hohe Ölpreise den Elektroauto-Boom befeuern
Ein Viertel aller Neuwagen weltweit fährt elektrisch – und die Nachfrage steigt weiter. Wie hohe Ölpreise den Trend zusätzlich verstärken könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,36
|1,20
|1,14
|Ölpreis (WTI)
|99,48
|1,22
|1,24