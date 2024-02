Wasserstoff-Projekte im Fokus: Regierung plant Investitionen in Höhe von 400 Millionen Euro

Die türkis-grüne Bundesregierung will 400 Mio. Euro für Projekte zur erneuerbaren Wasserstofferzeugung in die Hand nehmen.

Ein entsprechender Gesetzesentwurf gehe am heutigen Montag in Begutachtung, teilte das Klimaministerium in einer Aussendung mit. Klimaneutraler Wasserstoff sei gerade für Anwendungen für die Dekarbonisierung der Industrie und im Bereich der schwer zu elektrifizierenden Mobilität wie beim Schiff- oder Flugverkehr in Zukunft wichtig, wurde betont.

APA