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16.03.2026 12:00:08
Why America’s shale patch is not celebrating $100 oil
Independent operators are caught in the middle between Trump’s Iran war aims and his promise of low petrol pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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