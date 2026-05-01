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01.05.2026 06:00:07
Why Countries Are Stocking Up on Gold
As risk has escalated, central banks have bought more gold to stash in reserve. A widening Middle East war could add to the urgency.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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