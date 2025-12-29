Goldpreis

29.12.2025 18:29:27

Why Gold Fields Stock Dropped Today

Gold Fields Limited (NYSE: GFI) stock tumbled 6.6% through 12:15 p.m. ET Monday on a big reversal of the precious metals trade.As CNBC reports, silver hit an all-time high price north of $80 an ounce last night, but dropped dramatically this morning as traders took profits, falling as low as $70.25 per ounce. At last report, silver prices were still down approximately 6.9% at $71.87 per ounce, and gold prices were down 4.4% at $4,352.30. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
