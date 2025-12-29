|
29.12.2025 18:29:27
Why Gold Fields Stock Dropped Today
Gold Fields Limited (NYSE: GFI) stock tumbled 6.6% through 12:15 p.m. ET Monday on a big reversal of the precious metals trade.As CNBC reports, silver hit an all-time high price north of $80 an ounce last night, but dropped dramatically this morning as traders took profits, falling as low as $70.25 per ounce. At last report, silver prices were still down approximately 6.9% at $71.87 per ounce, and gold prices were down 4.4% at $4,352.30. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 331,15
|-201,48
|-4,45
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.