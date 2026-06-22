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22.06.2026 22:19:59
Why Gold Fields Stock Got Mashed on Monday
The price of gold was fairly buoyant on Monday, but we can't say the same for the equity of Gold Fields (NYSE: GFI). The mining company's American Depositary Receipts (ADRs) sank by over 10%, on a media report that it might lose control of its No. 1 play.Early Friday morning, Bloomberg published an article stating that the government of Ghana was considering shifting control of Tarkwa, Gold Fields' largest mine, away from the company. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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