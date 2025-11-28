|
28.11.2025 14:00:00
Why oil is on track to post its largest yearly decline since the pandemic
Oil prices remain on track for their largest yearly loss since the pandemic. They may be near a short-term bottom, however, with the lower prices likely to boost demand and temper global production.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,20
|-0,19
|-0,30
|Ölpreis (WTI)
|58,55
|-0,10
|-0,17
