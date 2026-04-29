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29.04.2026 14:03:20
Why UAE's OPEC exit is a blow to Saudi Arabia
The United Arab Emirates is leaving OPEC to pump more oil on its own terms. The break strips Saudi Arabia of a key partner and adds to growing uncertainty over the cartel's future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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