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22.05.2026 12:55:19
Why UAE's OPEC exit is a blow to Saudi Arabia
The United Arab Emirates is leaving OPEC to pump more oil on its own terms. The break strips Saudi Arabia of a key partner and adds to growing uncertainty over the cartel's future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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