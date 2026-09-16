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16.09.2026 04:03:14
Why US$100 oil, 5% US yields affect Singdollar, ringgit differently vs other Asean currencies
High energy prices, elevated borrowing costs are causing a divide in regional currencies, say analystsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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