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20.07.2026 18:39:21
Will gold prices extend their record-breaking run?
Predictions suggest the price of the precious metal will keep hitting new record highs as investors seek a safe bet in turbulent times. Some forecasts say prices could double within five years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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