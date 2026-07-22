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22.07.2026 17:07:21
Will gold prices extend their record-breaking run?
Predictions suggest the price of the precious metal will keep hitting new record highs as investors seek a safe bet in turbulent times. Some forecasts say prices could double within five years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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