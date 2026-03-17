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17.03.2026 09:31:20
Will Iran war send oil prices above $100 a barrel?
Oil markets are bracing for sharp price spikes after the US-Israel attacks on Iran and Tehran's retaliation. Iran's role as a major producer matters, but its strategic position is keeping traders on edge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Rohstoffe in diesem Artikel
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