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21.09.2026 22:24:20
Will Rising Interest Rates Send Gold Back to Its Highs?
Gold has been rising in value in recent months, currently trading at around $4,300 per ounce. It's nowhere near the level of more than $5,000 that it reached early on in the year, but with the Fed recently raising interest rates and plenty of uncertainty in the markets this year, it could rally again.
For investors looking to gain exposure to the precious metal, the SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) fund has been an excellent option, as it tracks the spot price. It can be a highly effective way to benefit from the precious metal's rise in value. Is it a good buy right now, and can gold get back to its previous highs before 2026 comes to a close?
Image source: Getty Images.
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