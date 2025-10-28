|
28.10.2025 14:18:50
Wirken neue Sanktionen?: Indische Raffinerien bestellen offenbar kein russisches Öl mehr
Die EU und die USA verhängen eine Reihe weiterer Sanktionen gegen die russische Energieindustrie. Deutliche Auswirkungen könnten schon kurze Zeit später zu sehen sein. Insidern zufolge hat mit Indien einer der größten Kunden die Bestellungen vorerst ausgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|64,56
|-0,16
|-0,25
|Ölpreis (WTI)
|60,16
|-0,41
|-0,68