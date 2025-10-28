Ölpreis (Brent)

64,56
USD
-0,44
-0,25 %
28.10.2025 14:18:50

Wirken neue Sanktionen?: Indische Raffinerien bestellen offenbar kein russisches Öl mehr

Die EU und die USA verhängen eine Reihe weiterer Sanktionen gegen die russische Energieindustrie. Deutliche Auswirkungen könnten schon kurze Zeit später zu sehen sein. Insidern zufolge hat mit Indien einer der größten Kunden die Bestellungen vorerst ausgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 64,56 -0,16 -0,25
Ölpreis (WTI) 60,16 -0,41 -0,68

