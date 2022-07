Green Technologies Index – Grüne Aktien zeigen sich robust!

Der Global Green Technologies Index ist seit Mitte Juni auf Erholungskurs. Allerdings fehlt dem Index angesichts der Schwäche des Gesamtmarkts aktuell das Momentum. Hohe Zinsen, Probleme in den Lieferketten, steigende Rohstoffkosten – dies und mehr belasten die Unternehmen und damit auch den Aktienmarkt derzeit. Mit einem Kursrückgang von 0,7 Prozent in den zurückliegenden drei Monaten schnitt der Global Green Technologies Index dennoch deutlich besser ab als Leitindizes wie der DAX® und EuroStoxx®50, die jeweils rund acht Prozent abgaben. Die Gründe für die relativ gute Entwicklung sind vielseitig. Zu den größten Katalysatoren zählen der hohe Ölpreis und die kritische Lage in der Gasversorgung. Beides setzte die politischen Entscheidungsträger unter Druck, Maßnahmen einzuleiten, um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen deutlich zurückzufahren. Allen voran Deutschland und die EU haben in den zurückliegenden Monaten Milliardenschwere Investitions- und Förderprogramme angestossen, um die Energiewende zu beschleunigen. Dies spiegelt sich in den Aktiennotierungen wider.