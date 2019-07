RCB: 100 % Partizipation an der Goldpreisentwicklung mit 100 % Kapitalschutz

100 % Partizipation an der positiven Goldpreisentwicklung mit 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende (August 2024)



Das Garantie-Zertifikat USD Gold Winner 2 ermöglicht 100 % Partizipation an der positiven Wertentwicklung von Gold bis zu maximal +25 % im Vergleich zum Startwert. Das Zertifikat eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger, die in den nächsten fünf Jahren mit einem zumindest moderat steigenden Goldkurs rechnen, sich aber gleichzeitig 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende als Absicherung wünschen.



Auszahlungsprofil Am Ersten Bewertungstag wird der LBMA Gold Afternoon Fixing Preis (15:00 London BST) vom 22.08.2019 als Startwert festgehalten und der Cap (125 % des Startwerts) fixiert. Am Ende der Laufzeit wird die Wertentwicklung von Gold ermittelt und eines der folgenden Szenarien tritt ein: SZENARIO 1 - Goldpreisentwicklung POSITIV



a) … und UNTER dem Cap von 125 %

1:1 Partizipation an der Goldpreisentwicklung

z.B.: Goldpreis +20 % → Rückzahlung: USD 1.200



b) … aber ÜBER dem Cap von 125 %

Tilgung zum Höchstbetrag

z.B.: Goldpreis +50 % → Rückzahlung: USD 1.250

SZENARIO 2 - Goldpreisentwicklung UNVERÄNDERT oder NEGATIV



Kapitalschutz von 100 % greift am Laufzeitende

z.B.: Goldpreis -50 % → Rückzahlung: USD 1.000 Das Investment ist am Laufzeitende durch die Raiffeisen Centrobank zu 100 % kapitalgeschützt, d.h. während der Laufzeit kann es zwar zu Kursschwankungen kommen, jedoch erhalten Anleger am Ende der Laufzeit im schlechtesten Fall 100 % des Nominalbetrags zurück. Der USD Gold Winner 2 notiert in USD. Sofern die Zahlungsströme aus dem Zertifikat später in eine andere Währung konvertiert werden, ergeben sich aufgrund des Nominalbetrags in USD zusätzliche Risiken wie auch Chancen aus den möglichen Wechselkursschwankungen. Kapitalschutz-Zertifikate einfach erklärt: Key Facts: ISIN: AT0000A28S90

AT0000A28S90 Zeichnung: 17.07. - 21.08.2019

17.07. - 21.08.2019 Erster Bewertungstag: 22.08.2019

22.08.2019 Laufzeit: 5 Jahre (Rückzahlungstermin: 23.08.2024)

5 Jahre (Rückzahlungstermin: 23.08.2024) Börsennotiz: Wien, Frankfurt, Stuttgart Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag USD 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der Detailseite.



