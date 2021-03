RCB: Nachhaltigkeits Winner 90 % VI - 100 % unlimitierte Partizipation, 90 % Kapitalschutz

100% Partizipation an globalem Nachhaltigkeits-Index ohne Gewinnbegrenzung und mit 90 % Kapitalschutz am Laufzeitende (März 2029) Werbung

Das Zertifikat Nachhaltigkeits Winner 90 % VI basiert auf dem Nachhaltigkeits-Index STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price EUR , einem weltweiten Maßstab 50 nachhaltiger Aktientitel. Das Zertifikat richtet sich vor allem an sicherheitsorientierte Anleger, die neben klassischen Renditeüberlegungen auch ethische, ökologische und soziale Kriterien in ihren Investitionsentscheidungen miteinbeziehen wollen und demnach ein nachhaltiges Investment suchen. Rückzahlung am Laufzeitende: Am Ersten Bewertungstag wird der Startwert des STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price EUR Index (Schlusskurs am 23.03.2021) als Startwert festgehalten. Am Ende der Laufzeit (21.03.2029) wird die Entwicklung des Index festgestellt und eines der folgenden Szenarien tritt ein: SZENARIO 1 - Indexentwicklung POSITIV

Die Wertentwicklung des Index bis zu +28 % im Vergleich zum Startwert wird 1:1 zusätzlich zum Nominalbetrag am Laufzeitende ausbezahlt. Der maximale Rückzahlungsbetrag ist mit EUR 1.280 pro Nominalbetrag begrenzt. Anleger partizipieren nicht an Kursanstiegen des Index über +28 % hinaus.

SZENARIO 2 - Indexentwicklung UNVERÄNDERT oder NEGATIV

Auch an einer negativen Index-Wertentwicklung bis zu -10 % am Laufzeitende partizipieren Anleger im Verhältnis 1:1. Bei Kursverlusten von mehr als -10 % greift jedoch der Kapitalschutz von 90 % am Laufzeitende. Im schlechtesten Fall erfolgt also die Auszahlung zu 90 % des Nominalbetrags (entspricht EUR 900 pro Nominalbetrag).