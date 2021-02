RCB: Neue Zertifikate auf österreichische Titel

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des ATX®, emittiert Raiffeisen Centrobank zahlreiche neue Zertifikate auf heimische Aktientitel.



Neue Zertifikate auf AT-Titel: Zertifikate auf österreichische Basiswerte werden immer beliebter. Das größte österreichische Emissionshaus Raiffeisen Centrobank ist seit 1997 Emittent von Optionsscheinen und Zertifikaten und zugleich größter Market-Maker an der Wiener Börse. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums emittieren wir hunderte neue Zertifikate auf österreichische Aktien. Hier finden Sie alle Neuemissionen auf österreichische Aktien. Es stehen neue Bonus-Zertifikate, Aktienanleihen und Discount-Zertifikate aber auch Hebelprodukte zur Verfügung:



ATX®-Titel im Fokus der Anleger: Österreichische Basiswerte stehen ganz oben auf der Beliebtheitsskala bei Aktien- und Zertifikate-Investoren. Seit dem Corona-bedingten Kurssturz im Frühjahr 2020 konnte der Leitindex der Wiener Börse mit einer fulminanten Aufwärtsbewegung von +83,45 % (18.03.2020 - 04.02.2021) hervorstechen und auch im Jahresverlauf 2021 eine erfreuliches Plus von 7,51 % aufweisen (Stand 04.02.2021). Im ATX® sind neben Finanztitel wie Banken und Versicherungen auch Unternehmen der Rohstoff-Branche stark gewichtet. Durch die zyklische Ausrichtung profitiert der ATX® von der sich abzeichnenden Rotation von Wachstums- zu Qualitätsaktien. Zu den per 04.02. auf 30-Tage-Sicht meistgehandelten Aktien im ATX® zählen die Erste Group Bank AG, OMV AG, Verbund AG, voestalpine AG und Lenzing AG.

Smart Anleger mit Sicherheitpuffer: Bonus-Zertifikate sind die Österreich-Spezialität - und meine auch", so Mag. Heike Arbter, Vorstandsmitglied der RCB und Eusipa-Präsidentin.



Nach wie vor schätzen viele Österreicher die heimische "Spezialität Bonus-Zertifikate" für ihre attraktive Renditechancen bei bereits seitwärts tendierenden, oder moderat fallenden Märkten. So wie man gerne bei einem Auto lieber die Teilkasko- statt Vollkasko-Versicherung nimmt, so wählen viele Anleger Teilschutzprodukte wie diese, um höhere Renditen als bei Kapitalschutz-Zertifikaten zu erzielen. Die Suche der Investoren, die seit geraumer Zeit nach interessanten Zertifikaten auf ATX®-Titel suchen, hat nun ein Ende.



Diese 30 neuen Bonus-Zertifikate sind ab 09. Februar 2021 an der Wiener Börse, und bereits heute über die Börsenplätze Stuttgart und Frankfurt handelbar:



Basiswert ISIN Erster Bewertungstag Letzter Bewertungstag Andritz AG AT0000A2P5A4 04.02.2021 16.09.2022 Andritz AG AT0000A2P5B2 04.02.2021 16.09.2022 Andritz AG AT0000A2P5C0 04.02.2021 16.09.2022 AT & S AG AT0000A2P5D8 04.02.2021 16.09.2022 AT & S AG AT0000A2P5E6 04.02.2021 16.09.2022 BAWAG Group AG AT0000A2P5F3 04.02.2021 16.09.2022 BAWAG Group AG AT0000A2P5G1 04.02.2021 16.09.2022 Erste Group Bank AG AT0000A2P5H9 04.02.2021 16.09.2022 Erste Group Bank AG AT0000A2P5J5 04.02.2021 16.09.2022 Erste Group Bank AG AT0000A2P5K3 04.02.2021 16.09.2022 FACC AG AT0000A2P5L1 04.02.2021 16.09.2022 FACC AG AT0000A2P5M9 04.02.2021 16.09.2022 Lenzing AG AT0000A2P5N7 04.02.2021 16.09.2022 Lenzing AG AT0000A2P5P2 04.02.2021 16.09.2022 OMV AG AT0000A2P5Q0 04.02.2021 16.09.2022 OMV AG AT0000A2P5R8 04.02.2021 16.09.2022 OMV AG AT0000A2P5S6 04.02.2021 16.09.2022 Raiffeisen Bank International AG AT0000A2P5T4 04.02.2021 16.09.2022 Raiffeisen Bank International AG AT0000A2P5U2 04.02.2021 16.09.2022 Raiffeisen Bank International AG AT0000A2P5V0 04.02.2021 16.09.2022 Schoeller Bleckm. Oilfield Equip.AG AT0000A2P5W8 04.02.2021 16.09.2022 Schoeller Bleckm. Oilfield Equip.AG AT0000A2P5X6 04.02.2021 16.09.2022 Uniqa Versicherungen AG AT0000A2P5Y4 04.02.2021 16.09.2022 Uniqa Versicherungen AG AT0000A2P5Z1 04.02.2021 16.09.2022 Verbund AG AT0000A2P600 04.02.2021 16.09.2022 Verbund AG AT0000A2P618 04.02.2021 16.09.2022 Verbund AG AT0000A2P626 04.02.2021 16.09.2022 ATX® AT0000A2PBU0 04.02.2021 16.09.2022 ATX® AT0000A2PBV8 04.02.2021 16.09.2022 ATX® AT0000A2PBW6 04.02.2021 16.09.2022