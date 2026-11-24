(RTTNews) - Australia will on Wednesday release Q3 figures for construction work done, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. Work is expected to be up 0.8 percent on quarter following the 2.1 percent decline in the previous three months.

Australia also will ee the October report on weighted mean inflation, with forecasts suggesting an increase of 4.7 percent - up from 4.3 percent a month earlier.

Japan will provide October numbers for producer prices, with expectation calling for an increase of 3.6 percent on year - down from 3.7 percent in September. Core CPI is seen steady at an annual 2.5 percent.