|
24.11.2026 23:31:17
Australia Construction Work Data Due On Wednesday
(RTTNews) - Australia will on Wednesday release Q3 figures for construction work done, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. Work is expected to be up 0.8 percent on quarter following the 2.1 percent decline in the previous three months.
Australia also will ee the October report on weighted mean inflation, with forecasts suggesting an increase of 4.7 percent - up from 4.3 percent a month earlier.
Japan will provide October numbers for producer prices, with expectation calling for an increase of 3.6 percent on year - down from 3.7 percent in September. Core CPI is seen steady at an annual 2.5 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.