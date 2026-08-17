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18.08.2026 00:00:57
Australia Consumer Sentiment Data Due On Tuesday
(RTTNews) - Australia will on Tuesday see August results for the consumer sentiment index from Westpac Bank, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity.
In July, the consumer sentiment index was up 4.1 percent on month.
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