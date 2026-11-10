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10.11.2026 23:29:32
Australia Home Loan Data Due On Wednesday
(RTTNews) - Australia will on Wednesday release Q3 figures for home loans, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In the three months prior, home loans were down 1.9 percent on quarter.
Australia also will see November results for the consumer sentiment index from Westpac Bank; in October, the index sank 4.7 percent.
South Korea will see unemployment data for October; in September, the jobless rate was 2.6 percent.
Japan will provide October figures for its M2 money stocks; in September, M2 was up 2.0 percent on year.
Malaysia will release September numbers for unemployment; in August, the jobless rate was 2.9 percent.
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