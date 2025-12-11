Britische Pfund - Australischer Dollar

2,0049
 AUD
0,0030
0,15 %
11.12.2025 01:33:58

Australia Jobless Rates Holds Steady At 4.3% In November

(RTTNews) - The unemployment rate in Australia came in at a seasonally adjusted 4.3 percent in November, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday - unchanged from the October reading and shy of expectations for 4.4 percent.

The Australian economy lost 21,300 jobs last month versus expectations for an increase of 20,000 jobs following the addition of 42,200 jobs in the previous month.

The participation rate was 66.7 percent, missing forecasts for 67.0, which would have been unchanged.

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Nach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
