26.03.2026 23:03:24

China Industrial Profit Data Due On Friday

(RTTNews) - China will on Friday release February figures for industrial profits, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In January, profits were up 0.6 percent on year.

Thailand will see February numbers for industrial production; in January, production was up 1.46 percent on year.

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Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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