22.06.2026 00:01:01

China Loan Prime Rate Data Due On Monday

(RTTNews) - The People's Bank of China will on Monday release loan prime rate figures, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In June, the rate was 3.50 percent, while the overall rate was 3.00 percent.

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Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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