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22.06.2026 00:01:01
China Loan Prime Rate Data Due On Monday
(RTTNews) - The People's Bank of China will on Monday release loan prime rate figures, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In June, the rate was 3.50 percent, while the overall rate was 3.00 percent.
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